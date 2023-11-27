الحمد لله.. كل شيء من الله ما أحلاه.. كلمات مسنة من غزة تعيش في بيتها الذي دمره الاحتلال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحوال سكان قطاع غزة خلال أيام الهدنة والتقت الحاجة أم صدام الدريني التي تعيش وحيدة في شقتها، التي دمر قصف الإسرائيلي معظمها، في بيت لاهيا شمال غزة.

ومع انعدام الوقود وغاز الطهي في القطاع تعد أم صدام الخبز على نار توقدها ببعض الأوراق وبقايا الأخشاب المحطّمة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للبيوت.

وبينما تحيط بها آثار الدمار في بيتها وفي الحي من حولها، تقوم أم صدام بإعداد الخبز لتطعم شباب الحي الذين تطوعوا لحماية المنازل التي دُمّرت أجزاء منها، من السرقة.

تقول أم صدام: 60 رغيفا من الخبز صنعتها بعضها للشباب ربنا يحميهم، وبعضها لبناتي وأولادهم الذين يعيشون في مدرسة الإيواء.

وتضيف: عمري 70 عاما، طول حياتنا عايشين في نكبة، شفنا حروب كثير ما في أصعب من هذه السنة.

تنام أم صدام في بيتها المدمر وتقول: بانام هنا ما بطلعش، وإن قصفوها بموت فداء غزة وفداء اللي فيها، أنا لست أحسن من الشهداء.

وتختم بالدعاء لرجال المقاومة قائلة: الله يحميهم وينصرهم على من يعاديهم الحمد لله كل شيء من الله ما أحلاه.