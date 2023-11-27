الطفلة الفلسطينية فرح جمال: أفتخر بأن أبي وأمي وإخوتي جميعا من الشهداء (فيديو)

تفقدت الطفلة فرح جمال موسى حطام منزلها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لتعثر على أشياء صغيرة تُذكّرها بحياتها السابقة في هذا المنزل، وهي حقيبة كانت تحملها إلى مدرستها كل يوم، وجوارب كانت ترتديها، وعرائس كانت تلعب بها مع أشقائها.

عاشت فرح 13 عامًا، هي كل سنوات عمرها، في هذا المنزل مع أبيها وأمها وأشقائها، حتى أُجبروا على النزوح منه هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل، غير أن هذا القصف لاحقهم إلى منزل أختها الذي لجؤوا إليه، ليلقى كل أفراد الأسرة ربهم باستثناء فرح التي تم إخراجها بأعجوبة من تحت الركام.

استرجعت فرح ما مرت به من تجارب عند لقائها مع الجزيرة مباشر، وقالت “كنت في يوم جمعة في بيت أختي ألعب مع بنات من نفس عمري. فجأة وقعت علينا الدار، وصرنا لا نرى إلا ظلامًا. نطقت الشهادتين، وشعرت أن الله بجانبي. صرت أناديهم لكي يخرجوني حتى تم إنقاذي. استشهد أبي وأمي وثلاثة من إخوتي. كانت أختي في العناية المركزة بحالة خطيرة ثم استشهدت”.

وأضافت فرح “أود أن أبلغ رسالة للعالم: أفتخر بأن أهلي من الشهداء، وحسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله أنهم استشهدوا في أفضل يوم، وهو يوم الجمعة، والحمد لله على كل حال”.

وتعيش فرح الآن مع عمها وأسرته في خان يونس، وتحلم بالعودة إلى مدرستها، وتدعو الله بالرحمة لأسرتها.

ولمدة 48 يومًا حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 14854 شهيدًا بينهم 6150 طفلًا وأكثر من 4000 امرأة، وما يزيد على 36 ألف مصاب، نحو 75% منهم أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.