“الهدنة ليست حلا، نريد وقف الحرب”.. مظاهرة دعما لغزة أمام شلالات نياغرا في كندا (فيديو)

تظاهرالمئات أمام شلالات نياغرا الشهيرة في كندا دعما لفلسطين وسكان غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار ووقف قتل المدنيين.

وطالب المتظاهرون بضرورة إنهاء الحصار، وأكدوا أن الهدنة ليست حلا، وإنما يجب إنهاء الحرب بشكل كامل.

وقالت كارن هوثمن: “رسالتي لشعب غزة ألا يفقدوا الأمل، العالم أجمع ينتفض. العالم يدافع عن حقكم في العيش بحرية دون أي إبادة ودون احتلال نحن معكم ولن نتوقف قبل أن تتحرروا”.

وشارك في المظاهرة عدد من العرب، ومن بينهم نبيلة جبريل التي قالت إن وسائل التواصل الاجتماعي مكنت الناس من رؤية ما يحدث في فلسطين بشكل أفضل.

من جهتها أكدت إيميلي ألفريدوا تضامنها مع أهالي غزة، مضيفة أن “ما يحدث مؤسف وعار على إسرائيل وكذلك على الحكومات التي لا توقف الإبادة، بل ترسل الأموال لدعم قتل الأطفال”.

أما محمد عطية، فانتقد موقف عمدة نياغرا بعد أن أضاء أماكن في المدينة بألوان العلم الإسرائيلي متجاهلا أعداد الشهداء الكبيرة من الفلسطينيين والدمار الهائل الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة.

وقالت باتي كرويك إن إسرائيل تعلمت من كندا وأمريكا كيفية إبادة الشعوب الأصلية، لكن بتكتيكات حديثة تناسب العصر الحالي.

وأضافت: “هذه الدول تتعلم من بعضها البعض ونحن كشعوب علينا أن نتكاتف ونقف مع بعضنا البعض”.

بينما طالب رشاد صالح بأن تتوقف إسرائيل عما تقوم به في المنطقة بأكملها وليس في قطاع غزة فقط، ودعا إلى محاسبة الاحتلال عما اقترفه من مجازر بحق الفلسطينيين.