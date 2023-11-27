بعد الاتفاق مع حماس.. قطر تعلن تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، على منصة “إكس” إن دولة قطر تعلن أنه “في إطار الوساطة المستمرة (بين حركة حماس وإسرائيل)، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

بدورها، أعلنت (حماس) في بيان عبر “تلغرام” أنه “تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر، على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

وأمس الأحد، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في ساحة فلسطين وسط مدينة غزة، وكان ذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى التي شملت إطلاق سراح 13 إسرائيليا من غزة، مقابل إطلاق 39 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.





وفي حال تم تبادل الأسرى في مرحلته الرابعة المقررة، مساء اليوم الاثنين، بين الجانبين يصبح مجموع ما سلمتهم حماس 50 أسيرا، ويتبقى لديها نحو 190 أسيرا وفق التقديرات الإسرائيلية، بينهم ضباط وجنود وعناصر شرطة ومخابرات.