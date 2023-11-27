بلدية بيت لاهيا بغزة تكافح لإعادة الحياة إلى الأحياء التي دُمّرت (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر جهود بلدية بيت لاهيا بغزة في فتح الشوارع وإزالة المخلفات والقمامة من شوارع البلدية، محاولة منها لإعادة الحياة إلى الأحياء التي دمّرتها الحرب على غزة.

وقال مسؤول في بلدية بيت لاهيا للجزيرة مباشر إن أولوياتهم في هذه المرحلة مساندة الناس وتعزيزهم وإيصال المياه إليهم رغم تدمير ما يزيد على 30 كيلومترا طوليا من شبكات المياه والصرف الصحي وتدمير مقرات ومخازن البلدية والعديد من آليات البلدية.

وأضاف: نعمل بإمكانيات بسيطة جدا لإيصال الحد الأدنى من الخدمات إلى المواطن الفلسطيني في مدينة بيت لاهيا.

وعن حجم الدمار الذي خلفه قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لبيت لاهيا قال: هناك دمار كبير، لا يمكن وصف الدمار الهائل الذي لحق بالمباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأوضح أن نحو 50 شارعا في المدينة مغلقة وتسعى البلدية لفتح ممرات صغيرة بها لتسهيل حركة المواطنين؛ ليتمكن الناس من الدخول لتفقد منازلهم وإخراج جثث الشهداء.

وعن التحديات التي تواجهها البلدية في ظل الهدنة قال: صعوبة توصيل المياه حيث تم تدمير العديد من آبار المياه والخزانات والعديد من الشبكات، إضافة إلى العجز في الوقود اللازم للتشغيل.

وناشد مسؤول البلدية كل العالم لوقف الحرب وإمداد القطاع بالمياه والوقود والغذاء.

وقال: نحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن عامين لإعادة وضع المدينة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.