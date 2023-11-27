جولة في مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة تكشف انهيار القطاع الصحي في شمال قطاع غزة (فيديو)

أظهرت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة انهيار القطاع الصحي في شمال قطاع غزة.

يعد مستشفى كمال عدوان الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية لكافة محافظات شمال قطاع غزة ومدينة غزة بعدما دمر الاحتلال كافة المستشفيات العاملة ومنها مستشفى الشفاء ومستشفى الإندونيسي والعشرات من المستوصفات الصحية الحكومية.

وتحول المستشفى إلى مأوى نزح إليه الآلاف بعد تدمير منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.

تقول أسماء وهي إحدى الممرضات في مستشفى كمال عدوان “لا يوجد مستلزمات طبية بالمستشفى، الجرحى جروحهم بها دود كنا نستخرجه بأيدينا، الكوادر الطبية تم ترحيلهم إلى الجنوب، هناك حالة انهيار كامل ولا يوجد أكسجين.”

من جانبها تقول امرأة مصابة للجزيرة مباشر: اتحركوا يا شعوب العرب احنا بنموت اليهود بيضربوا، الدور اتهدمت، لم يتركوا رجلا ولا امرأة ولا شيخا ولا طفلا.

وقالت امرأة أخرى: ضربوا المدرسة اللي كنا فيها أصيب واستشهد 52 فردا كنت بالطابق الرابع أنا وابنتي وابنة شقيق زوجي، كسر ظهري ولا أستطيع الحركة، الشعب مالوش ذنب مش قادرين على المقاومة تضربوا في الشعب!!.

مواطن آخر نجا من القصف يقول: تم ضرب الصف في الفجر بصاروخين استشهد 13 شخصا من أسرتي واحترق الصف بمن فيه، وأصبحت الجثث رمادا، ابنتي فقدت عينها وأذنها، بنت أخي ظهرها كسر ومصابة بشظيتين بجوار القلب، العدو بيتشطر على المدارس وهي نايمة يضرب فيها صواريخ، لو نتنياهو زلمة يتحدى المقاومة مش يتحدى المدنيين.

والتقت الجزيرة مباشر بالدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة حيث قال: المستشفى يقدم خدماته على مدار الساعة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في الآونة الآخرة بعد انهيار المستشفى الإندونيسي يوجد تقليص للخدمات، هناك أعباء كبيرة على مستشفى العودة تفوق قدرته والطاقة السريرية له.

وأضاف: المستشفى يستقبل جميع حالات الولادة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة ويستقبل جميع الجروح، الطاقم الطبي محدود حيث توجه جزء إلى الجنوب، ونعمل بالحد الأدنى من الطواقم.

وعن التحديات التي تواجه المستشفى قال: لدينا تحديات حتى نستمر لا يوجد أكسجين أو سولار هناك نقص في الأدوية والمستلزمات، نجري عمليات الجراحة القيصرية بالبنج النصفي حتى نوفر الأكسجين.

وأشار مهنا إلى أن 3 من أطباء المستشفى قد استشهدوا وأصيب 2 من التمريض استشهد أحد المرافقين في قصف الاحتلال قسم المبيت بالمستشفى.

وكان مستشفى العودة قد تعرض لقصف الاحتلال مما أسفر عن تدمير قسم المبيت الذي يضم 50 سريرا، بهدف إخلاء المستشفى ووقف الخدمة الطبية به.