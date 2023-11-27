حماس تسعى لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل ونتنياهو يعلق

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، أنها تسعى لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان إنها “تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية”.

وخلال أول 3 أيام من الهدنة، أفرجت “حماس” عن 40 إسرائيليا و18 أجنبيا، فيما أطلقت إسرائيل سراح 117 أسيرة واسيرا فلسطينيا حلال المدة ذاتها.





من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته يمكن أن تقبل بتمديد الهدنة الإنسانية في غزة مقابل إطلاق سراح 10 رهائن عن كل يوم هدنة إضافي.

وأضاف في تصريح مصور، نشره مكتبه: “تحدثت قبل قليل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقلت له إننا سنقبل بتمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم هدنة إضافي، وبعدها سنعود بكامل قوتنا، وهي القضاء على حماس، لضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى) المحتجزين في غزة”.

بدروه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في تمديد فترة توقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ما بعد الاتفاق الأصلي لمدة 4 أيام لتسهيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، قائلا إن العودة الآمنة لفتاة أمريكية (4 أعوام) تظهر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ناجح.





ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين إن “هذا الاتفاق يحقق نتائج تنقذ الأرواح. يتم إدخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها ويتم إطلاق سراح الرهائن. تمت صياغة هذا الاتفاق بحيث يمكن تمديده للاستمرار في البناء على هذه النتائج. هذا هو هدفي. هذا هدفنا، الحفاظ على توقف إطلاق النار هذا إلى ما بعد الغد”.

وجاءت تصريحات بايدن، الأحد، بعد الإفراج عن الدفعة الثالثة من المحتجزين لدى حركة حماس مقابل الدفعة الثالثة من الأسرى لدى إسرائيل.