سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 260 فلسطينيا في الضفة أثناء الهدنة المؤقتة بغزة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال أيام الهدنة المؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقطاع غزة 260 فلسطينيًّا بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير (غير حكومي) أماني سراحنة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال أيام الهدنة الإنسانية الأربعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية طالت 260 فلسطينيًّا”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي “ضمن حملة مداهمات لمدن وبلدات فلسطينية ترافقها أعمال تخريب واعتداء على المعتقلين وأهاليهم”.

وأضافت سراحنة “اعتقلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 3260 فلسطينيًّا بالضفة”.

وتابعت “المعتقلون يتولى التحقيق معهم ضباط مخابرات إسرائيليون، ومنهم من يُفرَج عنهم بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري (من دون تهمة) أو محاكمة”.

​​​​​وبوتيرة يومية، يُنفذ جيش الاحتلال حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

وتصاعدت هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.