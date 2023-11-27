في “منطقة قتال”.. القسام تسلم محتجزين إسرائيليين وسط حضور عسكري بمدينة غزة (فيديو)

سلّمت كتائب القسام الجناح العسكري المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وأظهر “فيديو” نشرته كتائب القسام، مساء الأحد، تسليم المحتجزين في ميدان فلسطين والمعروف محليًا بـ”الساحة” وسط حضور عشرات الفلسطينيين المدنيين ومسلحين ملثمين من حركة “حماس”.

والمنطقة التي تم فيها تسليم المحتجزين تُعَدّ منطقة قتال في شمال وادي غزة، وفقًا لبيانات سابقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.





وسلمت الكتائب الدفعة الثالثة تلك لأول مرة في تلك المنطقة حيث تم تسليم الدفعتين الأولى والثانية من المناطق الجنوبية للقطاع.

وكانت “القسام” قد أعلنت تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و3 تايلانديين وآخر روسي.

والجمعة الماضي، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة لـ4 أيام قابلة للتمديد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كلها.

ولمدة 48 يومًا حتى 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفًا و854 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 6 آلاف و150 طفلًا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.