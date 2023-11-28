الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع؛ مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي طوباس أصيب شاب، اليوم بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بشظايا الرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحين اثنين أصيبا خلال تبادل إطلاق النار؛ وقامت القوات بإطلاق صاروخ على أحد المنازل المحاصرة ، ويتم الآن إجراء عمليات مسح بداخله.

من محيط المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في طوباس pic.twitter.com/ssBgtACB3g — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

مصادر محلية: إطلاق قذيفة "انيرجا" تجاه منزل محاصر في طوباس. pic.twitter.com/sxNEsW7Dfu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

تفجير منزل

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم دير عمار غرب رام الله وحاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاما)، وشرعت في أعمال حفر وتدمير في محيط المنزل، ثم قامت بتفجيره.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي اتجاه الشبان؛ مما أدى إلى إصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على إخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس في 31 أغسطس/آب الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز “مكابيم” العسكري، قرب مستوطنة “مودعين”، المقامة على أراضي بيت سيرا.

وزارة الصحة استشهاد المواطن داود عبد الرازق درس برصاص الاحتلال قرب بيت سيرا قضاء محافظة رام الله والبيرة. مقامك بالجنة يا شهيد .. pic.twitter.com/m2FEbgHjtD — الحـكـيم (@Hakeam_ps) August 31, 2023

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 شبان من بلدة العيزرية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

واقتحم عدد كبير من الجيبات الاحتلالية والجنود المشاة، بلدة فوريك شرق نابلس وداهموا عشرات المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا 11 مواطنا.

وكانت قوة أخرى قد اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس، وقامت بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا في قرية بير الباشا جنوب جنين، واقتحمت قريتي فقوعة وجلبون.

وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.