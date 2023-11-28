الخارجية القطرية: هدفنا الوصول إلى اتفاق يحقق هدنة إنسانية أطول في قطاع غزة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الدوحة تركز على تمديد وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

أبرز ما جاء في تصريحات الخارجية القطرية: