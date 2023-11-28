الخارجية القطرية: هدفنا الوصول إلى اتفاق يحقق هدنة إنسانية أطول في قطاع غزة (فيديو)
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28/11/2023
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الدوحة تركز على تمديد وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
أبرز ما جاء في تصريحات الخارجية القطرية:
- تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة.
- تم الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية في مقابل 69 من الرهائن في غزة.
- لدينا تأكيدات بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين.
- التأخر في عمليات التبادل سببه تعقيدات لوجستية.
- النقاش بشأن العسكريين الإسرائيليين سيتم في وقت لاحق والأولوية حاليا إطلاق سراح النساء والأطفال والمدنيين.
- دولة قطر تعمل منذ اليوم الأول على تعزيز دور الوساطة للوصول إلى هدنة أولا ثم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
- ندعو إلى استدامة دخول المساعدات إلى غزة بغض النظر عن طبيعة الاتفاق بين الطرفين.
- ندعم الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
- أرسلنا 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
- هدفنا الوصول إلى اتفاق يحقق هدنة إنسانية أطول في قطاع غزة.
- الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار بشأن مستقبله ولا نقبل أي إملاءات خارجية عليه.
المصدر : الجزيرة مباشر