الصحة العالمية: السكان في غزة مهددون بالموت جراء الأمراض أكثر من القصف

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض أكثر من القصف، وذلك إذا لم يتم إصلاح النظام الصحي في القطاع بسرعة.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إنه تأكد استشهاد أكثر من 15 ألف شخص بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، حوالي 40% منهم من الأطفال، ويخشى من وجود أعداد كبيرة أخرى تحت الأنقاض.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت المتحدثة مارغريت هاريس “في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض أكثر حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي”.

وشددت على المخاوف من زيادة تفشي الأمراض المعدية وخاصة أمراض الإسهال.

Yesterday, a joint mission including @WHO, @UNRWA,@UNDSS, and @PalestineRCS transferred 17 patients and 11 companions from Al-Ahli Arab Hospital in northern Gaza to European Gaza Hospital in the south, which is now at triple its normal bed capacity.

Patients were transported in… pic.twitter.com/VVJEplA9re

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 27, 2023