الصحة العالمية: السكان في غزة مهددون بالموت جراء الأمراض أكثر من القصف

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض أكثر من القصف، وذلك إذا لم يتم إصلاح النظام الصحي في القطاع بسرعة.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إنه تأكد استشهاد أكثر من 15 ألف شخص بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، حوالي 40% منهم من الأطفال، ويخشى من وجود أعداد كبيرة أخرى تحت الأنقاض.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت المتحدثة مارغريت هاريس “في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض أكثر حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي”.

وشددت على المخاوف من زيادة تفشي الأمراض المعدية وخاصة أمراض الإسهال.

Yesterday, a joint mission including @WHO, @UNRWA,@UNDSS, and @PalestineRCS transferred 17 patients and 11 companions from Al-Ahli Arab Hospital in northern Gaza to European Gaza Hospital in the south, which is now at triple its normal bed capacity. Patients were transported in… pic.twitter.com/VVJEplA9re — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 27, 2023

وأضافت مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة عن الظروف المعيشية للسكان النازحين في شمال غزة “لا يوجد أي أدوية، ولا أنشطة تطعيم، ولا سبيل للحصول على مياه صالحة للشرب أو سبل النظافة الشخصية أو الطعام. شاهدنا حالات إصابة كثيرة جدا بالإسهال بين الرضع”.

ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في غزة بأنه “مأساة” وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض طواقمه الطبية.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في غزة للصحفيين عبر رابط فيديو إن مستشفيات القطاع مليئة بالأطفال المصابين في الحرب والمصابين بالتهاب المعدة والأمعاء جراء شرب مياه ملوثة.

وأضاف “قابلت العديد من الآباء.. وهم يعرفون بالضبط ما الذي يحتاج إليه أطفالهم. ليس بوسعهم الحصول على مياه صالحة للشرب. وهذا أمر قاس عليهم”.

وروى أنه شاهد طفلا فقد جزءا من ساقه وهو راقد على الأرض في المستشفى لعدة ساعات بدون تلقي علاج لعدم وجود طاقم طبي.