بالأسماء.. حماس تنشر قائمة بـ30 أسيرا فلسطينيا مقرَّرا الإفراج عنهم الثلاثاء

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرَّر الإفراج عنهم، مساء الثلاثاء، ضمن صفقة التبادل بين الحركة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ووفق بيان لحركة حماس، فإن القائمة تضم 15 أسيرة و15 قاصرا، أي 30 أسيرة وطفلًا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة.

وحسب القائمة فإن الأسرى المقرَّر الإفراج عنهم هم:

الأسيرات

1. شيماء أحمد إبراهيم الهندي / القدس

2. أميمة عبد الله يوسف بشارات / طوباس

3. شذى محمد صالح برغوثي / رام الله والبيرة

4. آية جلال محمد التميمي / القدس

5. منال سعيد محمد دودين / الخليل

6. ربى فهمي محمد دار عاصي / رام الله والبيرة

7. لميس ماهر محمد أبو عرقوب / الخليل

8. حنين أكرم محمود المساعيد / بيت لحم

9. ميرفت منير عبد الفتاح حشيمة (غاوي) / القدس

10. أسيل سميح خضر خضر / القدس

11. ثريا محمود يونس عوض الله (أبوهواء) /القدس

12. فيروز حسن عبد الله سلامة / رام الله

13. ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / بيت لحم

14. خلود نضال أحمد شتيوي / نابلس

15. هالة عمر إبراهيم غنام / قلقيلية

1. شيماء أحمد إبراهيم الهندي / القدس 2. أميمة عبد الله يوسف بشارات / طوباس 3. شذى محمد صالح برغوثي / رام الله والبيرة 4. آية جلال محمد التميمي / القدس 5. منال سعيد محمد دودين / الخليل 6. ربى فهمي محمد دار عاصي / رام الله والبيرة 7. لميس ماهر محمد أبو عرقوب / الخليل 8. حنين أكرم محمود المساعيد / بيت لحم 9. ميرفت منير عبد الفتاح حشيمة (غاوي) / القدس 10. أسيل سميح خضر خضر / القدس 11. ثريا محمود يونس عوض الله (أبوهواء) /القدس 12. فيروز حسن عبد الله سلامة / رام الله 13. ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / بيت لحم 14. خلود نضال أحمد شتيوي / نابلس 15. هالة عمر إبراهيم غنام / قلقيلية الأسرى الأشبال

1. أحمد نواف نياز سلايمة / القدس

2. معتز خضر خميس سلايمة / القدس

3. قسام محمود موسى عطون / القدس

4. محمد عماد إبراهيم عطون / القدس

5. آدم محمود محمد أبو حامد / بيت لحم

6. حمزة رائد حمزة مغربي / القدس

7. محمد ممدوح كمال حمد / القدس

8. علي مروان فؤاد علقم / القدس

9. محمد خليل أحمد سلايمة / القدس

10. نوح حرمة إبراهيم / القدس

11. محمد محمود عبد الكريم حمامرة / بيت لحم

12. يزن حمزة شاهر عفانة / القدس

13. مالك محمد عرفات ديبة / القدس

14. مؤمن محمد نايف صليبي / الخليل

15. محمد عاهد يونس شطارة / القدس

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تستمر 6 أيام قابلة للتمديد، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.