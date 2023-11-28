بالتزامن مع الهدنة.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في المستشفى المعمداني بغزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي لحق بالمستشفى الأهلي المعمداني أثناء الحرب وبعد حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي له.

وظهر المستشفى مدمر النوافذ، إضافة إلى تحطم العديد من المباني الملحقة به، وبطبيعة الحال خلوّه تمامًا من المرضى والطواقم الطبية.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وارتكب مجزرة فيه أودت بحياة 471 فلسطينيًّا.





وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل لمدة 4 أيام، ثم مُددت يومين إضافيين، تتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.