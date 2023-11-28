بعد انتشال عشرات الجثث.. حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 15 ألفا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألفًا، بعد انتشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض والطرقات.

وقال المكتب في بيان “ارتفع عدد الشهداء حتى مساء اليوم إلى 15000 شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلًا، وأكثر من 4000 امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو جُمعت جثامينهم من الشوارع أو استُشهدوا متأثرين بجروحهم”.

وأضاف “ما زال هناك نحو 7 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض، أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة”.

وحسب البيان، فقد بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما استُشهد 26 فردًا من طواقم الدفاع المدني، و70 صحفيًّا.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن عدد الإصابات “ارتفع إلى ما يزيد على 36 ألفًا، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء”.

وأوضح البيان أن عدد المقرات الحكومية المدمرة في قطاع غزة جرّاء الحرب وصل إلى 103، بينها 266 مدرسة، 67 منها خرجت من الخدمة.

وجرّاء قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، خرج 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًّا من الخدمة، حسب البيان، بينما تم استهداف 56 سيارة إسعاف، وخرجت عشرات سيارات الإسعاف من الخدمة بسبب نفاد الوقود، وفق المكتب الحكومي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد المساجد التي دُمرت كليًّا بسبب الحرب “بلغ 88 مسجدًا، بينما دُمر جزئيًّا 174 مسجدًا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”.

وتابع “بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي نحو 50 ألف وحدة، إضافة إلى 240 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي”.

وحمَّل المكتب الإعلامي إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة “عن الجرائم الوحشية البشعة ضمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.