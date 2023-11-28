ريتال.. طفلة مصابة بشلل رباعي تواجه انتكاسة بعد تدمير مستشفى الرنتيسي في غزة (فيديو)

ريتال، طفلة مصابة بالشلل الدماغي، واحدة من 3 أطفال أجبر الاحتلال الإسرائيلي أمهم على النزوح من مخيم جباليا إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد المجزرة التي ارتكبها هناك.

منى محمد والدة ريتال حكت لـ”الجزيرة مباشر” عن جانب من المعاناة التي تعيشها العائلة مع ابنتها، قائلة “تعاني ريتال من صعوبة في التنفس، والرئة لديها ليست مكتملة وتحتاج إلى جهاز تنفس، خرجنا من البيت بدونه، لذلك أخاف من الأيام القادمة لأن لديها مشكلة في البلع وإخراج البلغم”.

وتكشف الأم ما تعيشه صغيرتها (5 أعوام) من حالة تشنج وفزع لازمتها خلال أيام قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة “من أقل صوت كانت تصاب بخوف شديد، وتصاب بالصرع”.

وبشأن نزوحها مع أطفالها الثلاثة، أكدت منى محمد أنها اضطرت إلى النزوح يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ ألقت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًّا على مخيم جباليا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني.

وأضافت الأم أنها لجأت إلى مدارس الإيواء لكنها غير مجهزة لاستقبال حالات مثل حالة ابنتها، وأن المكان الأمثل لها هو المستشفيات، لكن بسبب ظروف الحرب القاسية رفضت المستشفيات استقبالها، إذ طالب المسؤولون عائلتها بتحمل صراخها وآلامها بسبب صعوبة الحالات التي أصيبت جرّاء القصف.

وأوضحت أن فترة ما قبل الحرب كان من السهل السيطرة على حالة ابنتها، إذ كانت تتلقى العلاج في مستشفى الرنتيسي، وتخضع لجلسات علاج طبيعي، لكن بعد العدوان الإسرائيلي واستهداف المستشفيات في غزة، عجزت العائلة عن توفير العلاج.

وعبَّرت الأم عن حزنها وألمها الشديد بسبب تأخر حالة ابنتها، قائلة “ما بنيناه في 5 سنوات تدمر بالكامل”.