صور توثق الدمار الذي لحق بمبنى الجامعة الإسلامية في غزة (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة وثقها صحفي لـ “الجزيرة”، حجم الدمار والخراب الذي لحق بمباني ومرافق الجامعة الإسلامية في مدينة غزة بفعل القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتبين الصور تهدم معظم المباني، بما فيها مباني الإدارة ومبنى كليات الهندسة والعلوم والطب والآداب، ولحق الدمار أيضا بالمكتبة المركزية وقاعة المؤتمرات الرئيسية والمسجد وغيرها من مرافق الجامعة.

وتكرر القصف الإسرائيلي على الجامعة الإسلامية على مدار الحروب السابقة التي شهدتها غزة، إلا أن هذه الحرب ألحقت دمارا غير مسبوق بها.

وتأسست الجامعة الإسلامية غزة عام 1978 ويقع المقر الرئيسي لها في منطقة الرمال جنوبي مدينة غزة.

وللجامعة الإسلامية 3 مواقع أخرى في القطاع هي: مركز الجنوب ويوجد في ضاحية معن شرق مدينة خان يونس، وحرم النصيرات ويقع غربي أرض النصيرات على أرض محاذية لشاطئ البحر، وحرم الشمال

ويبلغ الإجمالي العام لعدد طلاب الجامعة الإسلامية بغزة نحو 20 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف البرامج والدرجات الدراسية.