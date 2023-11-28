فاقت إجمالي 2022.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل 242 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

أظهرت بيانات تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجمالي من استشهدوا طوال عام 2022.

وسجل عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 242 شهيدا صعودا من 171 شهيدا عام 2022.

وبالاستناد إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا)، فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية بصورة كبيرة.

وتشير معطيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 242 فلسطينيا استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وبعمليات قصف في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما تشير المعطيات إلى أن أكثر من 3 آلاف فلسطيني أصيبوا بجروح نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. وكان مكتب أوتشا قد ذكر في بيان نهاية عام 2022، أن 171 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تصاعدت على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.