قيادي بحركة حماس يدعو إيلون ماسك لزيارة غزة

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس، لزيارة غزة للوقوف على حجم الدمار الذي سبَّبه قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت “ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتُكب بحق سكان القطاع، التزامًا بمعايير الموضوعية والمصداقية”.

وأمس الاثنين، تفقّد ماسك بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحدى مستوطنات غلاف غزة، حيث نفذت كتائب القسام هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن التزامه بالقيام بكل ما يلزم لوقف انتشار الكراهية.

وقال نتنياهو لـ(ماسك) خلال حوار نُشر على حسابه بمنصة إكس في نهاية زيارتهما لمستوطنة كفار عزة “علينا نزع سلاح غزة بعد تدمير حماس، والقضاء على التطرف”.

ويتعرّض ماسك لانتقادات تتهمه بانتشار خطاب كراهية على منصة إكس (تويتر سابقًا) منذ استحواذه عليها في أكتوبر 2022.

والأسبوع الماضي أدان البيت الأبيض “الترويج البغيض” لما سمّاه معاداة السامية من جانب ماسك.

وكان ماسك قد أيّد منشورًا على موقع إكس، يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة، وإلى أن لليهود خطة سرّية لتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى الدول الغربية بهدف إضعاف هيمنة الأغلبية البيضاء هناك. وكتب ماسك مخاطبًا صاحب المنشور “لقد قُلتَ الحقيقة الفعلية”.

You have said the actual truth

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023