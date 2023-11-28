كتائب القسام تعلن وقوع مواجهة مع جيش الاحتلال لخرقه الهدنة المؤقتة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن احتكاكًا ميدانيًّا حدث شمالي قطاع غزة، بين مقاتليها وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب “خرقه” الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الطرفين.

وفي بيان لها عبر تلغرام اليوم الثلاثاء، قالت القسام “نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو (الإسرائيلي) لاتفاق التهدئة (المؤقتة) شمالي قطاع غزة، حدث احتكاك ميداني، وتعامل مقاتلونا مع هذا الخرق”.

وأكدت القسام “نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو”.

ودعت القسام “الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال، للالتزام ببنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن 3 عبوات ناسفة انفجرت في حادثتين مختلفتين شمالي قطاع غزة بالقرب من قواته “خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ويشهد قطاع غزة، منذ صباح يوم الجمعة الماضي، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء أمس الاثنين تمديدها يومين إضافيين، يتضمن وقفًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

كما ينص اتفاق الهدنة المؤقتة على ضمان دخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر تحليق طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع.