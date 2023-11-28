نساء في غزة: 3 أيام وقوف في طوابير للحصول على الطحين دون جدوى (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر طوابير الحصول على الطحين أمام أحد مراكز التوزيع التابعة للأونروا في خان يونس بقطاع غزة.

وقالت إحدى النساء المصطفات في طابور طويل للجزيرة مباشر: أقف هنا في الطابور منذ الـ5 فجرا 7 ساعات، ما عندي كسرة خبز منذ 6 أيام، أشتري رغيف الصاج بشيكل ما عندي فلوس أشتري ما يكفي أسرتي، أسرتي 10 أفراد ولكن نقيم في بيت به 30 فردا، نرى وصول المساعدات ولا نحصل على شيء منها.

وتضيف: يا ريت يجيبوا بضاعة يحطوها في المحلات واحنا نشتري، ما بدنا مساعدات.

وتستمر في وصف معاناتها قائلة: ما فيه بسكوتة في المحلات، بسكوت الأونروا يباع في المحلات بـ2 شيكل، احنا لاجئين قادمين من جباليا محتاجين أي شيء لا يوجد خضار ولا يوجد خبز، شيء مأساوي.

وأضافت: بنتي بتطلب رغيف خبز بالليل أقول لها نامي وأظل ألهيها بالقصة حتى تنام بجوعها.

وتقول مواطنة أخرى تقف في الطابور: نريد هدنة طويلة ليست يومين أو ثلاثة تضيع في طوابير الطحين، صليت الفجر وجيت إلى هنا، ما فيش طحين عندنا بالدار بالمرة، صليت الفجر وتركت أولادي وجئت سيرا على الأقدام، ومنذ 3 أيام آتي إلى هنا دون جدوى للحصول على الطحين.

وتضيف: ليس معي 150 أو 200 شيكل لشراء كيس طحين، كيس الملح كان بشيكل أصبح بـ20 شيكلا ويباع بالغرام، خميرة الخبز كانت بـ5 شيكلات أصبحت بـ40 شيكل، بدنا إنهاء الحرب ونطالب الدول العربية بإنهاء الحرب. أغيثوا غزة.