أردوغان: نتنياهو سجل لنفسه لقبا سيحفظه التاريخ وهو “جزار غزة” (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب اسمه في التاريخ بوصفه “جزار غزة”.

وأوضح خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان بأنقرة “هذه إحدى أكبر الفظائع التي تعرض لها أهل غزة، والتي من خلالها سجل نتنياهو لنفسه لقبًا سيحفظه التاريخ وهو جزار غزة”.

وتابع: “هذه اللطخة السوداء لم تلطخ جبين نتنياهو فقط، بل جبين كل مَن قدموا له الدعم المطلق”.

وأشار إلى أن “سكان قطاع غزة تعرضوا لأبشع الهجمات وأكثرها خسة في تاريخ البشرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، لافتًا إلى أن إسرائيل “قصفت مساجد أهل غزة، ودُمرت مدارسهم ومستشفياتهم، واستُهدفت عمدًا مخيمات اللاجئين التي لجأوا إليها، وسقطت القنابل على المدنيين النازحين في الطرق”.

#أردوغان: إخواننا في #غزة يتعرضون منذ 7 أكتوبر إلى أكثر الهجمات بشاعة في التاريخ#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cE86My3fEd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2023

كما أشار إلى أن إسرائيل أحرقت غزة ودمرتها على مدى أيام أمام أعين العالم كله، وارتكبت كل أنواع “الفظائع التي سجلت وصمة عار في تاريخ البشرية”، واصفًا ما عاشه سكان غزة جراء تعرضهم للظلم الإسرائيلي بـ”الجحيم الكامل”.

وعلى صعيد متصل، لفت أردوغان إلى أن سفينة تركية ثانية ستنطلق اليوم محملة بـ1500 طن مساعدات إنسانية لصالح غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر على مدار 48 يومًا متصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تتوقف سوى لتهدئة مؤقتة دخلت يومها السادس.

وأسفرت الغارات عن 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلًا و4 آلاف امرأة، بينما لا يزال 7 آلاف آخرين في عداد المفقودين بينهم 4700 طفل وامرأة، وأكثر من 1.5 مليون نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.