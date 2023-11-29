أهالي غزة يشيعون جثامين 30 شهيدا من مجهولي الهوية (فيديو)

صلى فلسطينيون، اليوم الأربعاء، الجنازة على جثامين شهداء مجهولي الهوية استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي تواصل على قطاع غزة لمدة 48 يومًا.

وحرص بعض أهالي غزة على صلاة الجنازة على جثامين الشهداء أمام مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، حيث كانت تستعد سيارة لنقلهم ودفنهم في مقابر جماعية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر على مدار 48 يومًا متصلة منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تتوقف سوى لتهدئة مؤقتة دخلت يومها السادس.

وأسفرت الغارات عن أكثر من 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلًا و4 آلاف امرأة، بينما لا يزال 7 آلاف آخرين في عداد المفقودين بينهم 4700 طفل وامرأة، وأكثر من 1.5 مليون نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.