هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بحل الحكومة الإسرائيلية في حال توقفت الحرب بقطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة بحسابه على منصة “إكس” بالتزامن مع حديث عن اتفاق جديد محتمل لتمديد الهدنة الإنسانية، وقال بن غفير “وقف الحرب يساوي حل الحكومة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة “خطة للقضاء على إسرائيل”.

جاء ذلك في تدوينة على منصة “إكس”، ردًّا على معلق الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي.

وكتب حوجي “قريبًا سيُطرَح اقتراح على الحكومة والمجتمع: إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب”.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.