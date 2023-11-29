هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بحل الحكومة الإسرائيلية في حال توقفت الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة بحسابه على منصة “إكس” بالتزامن مع حديث عن اتفاق جديد محتمل لتمديد الهدنة الإنسانية بالقطاع، وقال بن غفير “وقف الحرب يساوي حل الحكومة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة “خطة للقضاء على إسرائيل”.

وكتب حوجي “سيتم قريباً طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب”.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.