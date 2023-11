بينهم ممثلة أمريكية.. ناشطون يبدؤون إضرابا عن الطعام أمام البيت الأبيض لوقف الحرب في غزة

أعلن ناشطون ومشرعون أمريكيون تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 5 أيام من أمام البيت الأبيض، بدءًا من الاثنين، لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض، اصطف المضربون للتنديد بالرئيس الأمريكي وكبار مسؤوليه، كما انتقدوا إدارة بايدن لدعمها القصف الإسرائيلي والتوغل البري في غزة اللذين أوديا بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وقال عضو برلمان ولاية نيويورك (زهران ممداني) لصحيفة واشنطن بوست إن إقدامهم على قرار الإضراب هو لمعارضة قرارات بايدن التي تدعم قصف الفلسطينيين وتجويعهم، لذلك “نحن نتضور جوعًا لنجعل ما يتم محوه في كثير من الأحيان مرئيًّا، وهو التجربة الفلسطينية”.

“We have 15,000 civilians killed in 7 wks, 70% whom our children & women. That’s more civilians than were killed in 20 yrs of war in Afghanistan” @CynthiaNixon joins hunger strike of activists at White House to demand ceasefire #FreePalestine pic.twitter.com/1btB1kVT3L

وانضمت الممثلة سينثيا نيكسون إلى الإضراب الذي تسانده جمعيات تدعم حقوق الفلسطينيين وترفض القصف الإسرائيلي، مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام” و”المدافعون عن الأحلام” و”الجمعية العربية لمكافحة التمييز”.

"We read their names here in front of the White House to honor these Palestinians, to humanize them, and to make it clear that they are not just numbers." @ZohranKMamdani ends the first day of the #HungerStrikeForCeasefire in front of the White House. pic.twitter.com/vge1NJ1h0I

