سياسة|أمريكا

بينهم ممثلة أمريكية.. نشطاء يبدأون إضرابًا عن الطعام أمام البيت الأبيض لوقف الحرب في غزة

.. نشطاء ومشرعون أمريكيون ينظمون اضرابًا عن الطعام لوقف الحرب في غزة
.. نشطاء ومشرعون أمريكيون ينظمون اضرابًا عن الطعام لوقف الحرب في غزة (منصات التواصل)
29/11/2023

أعلن نشطاء ومشرعون أمريكيون تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 5 أيام من أمام البيت الأبيض، بدءا من الاثنين، لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض، اصطف المضربون للتنديد بالرئيس الأمريكي وكبار مسؤوليه، كما انتقدوا إدارة بايدن لدعمها القصف والغزو البري من إسرائيل لغزة والذي أودى بحياة آلاف الفلسطينيين المدنيين.

وقال زهران ممداني، عضو برلمان ولاية نيويورك، لصحيفة واشنطن بوست، إن اقدامهم على قرار الإضراب، هو لمعارضة قرارات بايدن التي تدعم قصف الفلسطينيين وتجويعهم، لذلك “نحن نتضور جوعًا لنجعل ما يتم محوه في كثير من الأحيان مرئيًا، وهو التجربة الفلسطينية”.

وانضمت الممثلة سينثيا نيكسون للإضراب، والذي يتم دعمه من قبل جمعيات تدعم حقوق الفلسطينيين وترفض القصف الإسرائيلي، مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام”، و”المدافعون عن الأحلام”، و”الجمعية العربية لمكافحة التمييز”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر