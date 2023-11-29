بينهم ممثلة أمريكية.. نشطاء يبدأون إضرابًا عن الطعام أمام البيت الأبيض لوقف الحرب في غزة

أعلن نشطاء ومشرعون أمريكيون تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 5 أيام من أمام البيت الأبيض، بدءا من الاثنين، لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض، اصطف المضربون للتنديد بالرئيس الأمريكي وكبار مسؤوليه، كما انتقدوا إدارة بايدن لدعمها القصف والغزو البري من إسرائيل لغزة والذي أودى بحياة آلاف الفلسطينيين المدنيين.

وقال زهران ممداني، عضو برلمان ولاية نيويورك، لصحيفة واشنطن بوست، إن اقدامهم على قرار الإضراب، هو لمعارضة قرارات بايدن التي تدعم قصف الفلسطينيين وتجويعهم، لذلك “نحن نتضور جوعًا لنجعل ما يتم محوه في كثير من الأحيان مرئيًا، وهو التجربة الفلسطينية”.

“We have 15,000 civilians killed in 7 wks, 70% whom our children & women. That’s more civilians than were killed in 20 yrs of war in Afghanistan”@CynthiaNixon joins hunger strike of activists at White House to demand ceasefire #FreePalestine pic.twitter.com/1btB1kVT3L — #StopCopCity (@ChuckModi1) November 27, 2023

وانضمت الممثلة سينثيا نيكسون للإضراب، والذي يتم دعمه من قبل جمعيات تدعم حقوق الفلسطينيين وترفض القصف الإسرائيلي، مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام”، و”المدافعون عن الأحلام”، و”الجمعية العربية لمكافحة التمييز”.