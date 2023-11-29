جيروزاليم بوست: إسرائيل تطلب متطوعين للقطاع الزراعي بعد أن بات على مشارف الانهيار

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن دعوة تبنتها وزارة الزراعة في إسرائيل تطلب من خلالها متطوعين للعمل في القطاع الزراعي لديها بعدما أصبح على مشارف الانهيار.

ووفق ما أوردته الصحيفة فإنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقع انهيار للقطاع الزراعي بعدما جرى استدعاء عدد كبير من الأفراد الذين كانوا يعملون في هذه المزارع للخدمة العسكرية، فيما لم يعد عدد آخر للعمل بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم.

وأضافت الصحيفة أن من الأسباب أيضا إلغاء تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين، كما أن العمال الأجانب في القطاع الزراعي اختاروا العودة إلى بلدانهم.

وقالت الصحيفة إن أعضاء في الكنيست من أحزاب الليكود وشاس والحزب الصهيوني الديني ويهودية التوراة المتحدة ويسرائيل بيتينو والوحدة الوطنية والعمل وقعوا مؤخرا دعوة مشتركة بقيادة نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية موشيه أبوتبل، يطلبون فيها من المواطنين التطوع في المزارع الإسرائيلية؛ للمساعدة في إنقاذ القطاع الزراعي في البلاد.

وتشمل مبادرة التطوع الإسرائيلية تمويل التكاليف اللوجستية لجلب المتطوعين للعمل في الزراعة بما في ذلك تغطية النقل والإقامة والغذاء للمتطوعين من أجل سد الفجوة حتى يمكن جلب العمال الدائمين.

وبحسب البنك المركزي الإسرائيلي، يتكبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر بنحو 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص القوى العاملة.

هذه التكاليف ناجمة عن إجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8% من القوى العاملة.