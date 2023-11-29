حماس تعلن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم في اليوم السادس من الهدنة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، قائمة الأسيرات والأسرى المشمولين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بالحركة، في بيان: تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسيرات والأسرى المشمولين في إفراجات اليوم الأربعاء، سادس أيام صفقة التبادل، وهي:

الأسيرات:

أسماء حسن أبو تكفة (جبور) / الداخل

هنادي محمد جبر مكاوي (حلواني) / القدس

خديجة أحمد إبراهيم خويص / القدس

مريم محمود عبد السلام سلهب / الخليل

سهير إسماعيل موسى برغوثي “أم عاصف” / رام الله والبيرة

لما عبد المطلب ذيب الفاخوري (خاطر) / الخليل

رقية عبد الرحمن طه عمرو / الخليل

عهد باسم محمد التميمي / رام الله والبيرة

آية شكري محمود شحادة / الداخل

عدن عودة إبراهيم الطوري / الداخل

فاطمة شاهر فارس بلعوم / الداخل

دانيه صقر محمد حناتشة / رام الله

ندين منيف محمد الشبلي / الداخل

ريتا سليم حسين مراد / الداخل

لنا نادر محمود أبو صلاح / الداخل

الأسرى الأشبال:

عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم / القدس

إبراهيم أحمد بدر زماعرة / الخليل

عبد الرحمن إبراهيم محمد الرشايدة / الخليل

محمد أسامة مصطفى محاميد / الضفة

أوس ربيع كايد خضر / جنين

نور الدين عامر أحمد أبو جمعة / القدس

كرم غالب نصري الهريمي / القدس

يحيى محمد مبتسم ارحيمة / رام الله والبيرة

أحمد كمال أحمد العمور / الخليل

نهاد محمد نهاد جاد الله / القدس

محمد وائل علي جاد الله / القدس

هارون هاني علي علقم / القدس

عز الدين معتصم عمران طوطح / القدس

مأمون عزيز عيسى فروخ / الخليل

عبد الرحمن عمر عزات حنفية / جنين

يُذكر أن اتفاق الهدنة، الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتحدة، سمح بالإفراج حتى الآن عن 60 محتجزًا إسرائيليًّا في قطاع غزة و180 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون الاحتلال، وأُفرج كذلك عن 21 محتجزًا آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.