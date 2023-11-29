تقرير: حماس مستعدة لتمديد الهدنة في غزة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين

أعربت حركة حماس اليوم الأربعاء عن استعدادها لتمديد الهدنة السارية مع الاحتلال الإسرائيلي حتى صباح الخميس لـ4 أيام إضافية، فيما يكثف وسطاء دوليون وإقليميون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي اليوم السادس من الهدنة التي أتاحت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المدمر والمحاصر، من المتوقع الأربعاء إطلاق سراح محتجزين إضافيين لدى حماس لقاء الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

ومن المتوقع حصول عملية تبادل جديدة يفترض أن تسمح بالإفراج عن نحو 20 محتجزا و60 أسيرا فلسطينيا إضافياً.

وفي اليوم السادس من الهدنة التي تم تمديدها يومين حتى الساعة السابعة من صباح غد الخميس (الخامسة بتوقيت غرينتش)، أبلغ مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن حركة حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام”.

وقال المصدر إن “لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.

وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن 10 محتجزين من النساء والأطفال ممّن احتجزتهم خلال معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل إفراج الاحتلال عن 3 أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال.

وأُفرج مساء أمس الثلاثاء عن 12 رهينة هم 10 إسرائيليات وتايلانديان، فيما أطلق الاحتلال سراح 30 أسيراً فلسطينياً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة تلقت الثلاثاء قائمة رهائن تعتزم حماس الإفراج عنهم اليوم الأربعاء.

وسمح اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتّحدة بالإفراج حتى الآن عن 60 محتجزا في قطاع غزة و180 فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأفرج كذلك عن 21 محتجزا آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.

وأعلنت السلطات التايلاندية أن 17 محتجزا أطلق سراحهم في قطاع غزة سيعودون إلى البلاد الخميس.

في هذه الأثناء، يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيا لتمديد الهدنة لما بعد الخميس. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية.

والتقى مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية أمس الثلاثاء رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث “المرحلة المقبلة” من اتفاق الهدنة.