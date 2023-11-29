خرق جديد للهدنة.. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعدد من القذائف، ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزة، وذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمديدها قبل يومين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطىء والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال، قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر، كما أصيب أيضا 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة من جنوبي القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد 2 منهم، وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمالي القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت كتائب القسام قد ذكرت عبر حسابها على تليغرام أمس الثلاثاء أنه “نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمالي قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، ونحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء”.

وكانت “الهدنة الإنسانية” في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.