شركة شحن إسرائيلية حولت مسارها.. الحوثي: مصير السفينة المحتجزة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية

علّق المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن محمد عبد السلام، على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، بشأن السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن منذ 10 أيام، وقال إن مصيرها “مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية”.

وبالتزامن مع هذه التطورات، قررت شركة شحن إسرائيلية تحويل مسارها من البحر الأحمر.

وقال عبد السلام، في بيان علي منصة “إكس” اليوم الأربعاء، “إن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، والقوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية”.

وأشار عبد السلام إلى أن “مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية، وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي”.

وأوضح أنه “يتم التعامل مع طاقم السفينة المحتجزة وفقًا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية، والسماح لهم بالتواصل بأهاليهم”.

وأردف “قناعتنا أن تصرفات الكيان (إسرائيل) الإجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم”.

تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري. نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية ، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية. أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 29, 2023

وفي سياق متصل، قررت شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” تحويل مسار سفنها بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشركة قولها “بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، فإننا نتخذ إجراءات احترازية وسنقوم بتحويل سفننا عن قناة السويس”، ولم توضح الشركة أي مسار ستتخذ، لكن أي مسار غير قناة السويس يعني تأخير وصول الشحنات إلى إسرائيل.

وقبل أيام حولت سفينتان تجاريتان مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن، والسفينتان المدرجتان تحت إدارة “شركة راي كار كاريارز” هما غلوفيز ستار وهيرميس ليدر.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان “الحوثيين إلى الوقف الفوري للتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولي والسفن التجارية، وإطلاق سراح السفينة وطاقمها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، من المياه الدولية في 19 نوفمبر”.





وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وسبق أن توعدت جماعة الحوثي، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”.