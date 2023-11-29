كيف بدا شمال غزة بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي والتوغل البري؟ (فيديو)

كشفت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، التي بدأت الجمعة، حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة خاصة مدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي الدقائق الأولى للهدنة، توجَّه مئات الآلاف من النازحين لتفقّد منازلهم وأحيائهم، خاصة بالمناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية لكنهم لم يستوعبوا هول الصدمة.

ومن بين أكثر المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا (شمال) وأحياء الرمال وتل الهوى والشيخ عجلين ومحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

كما اكتشف الفلسطينيون حجم دمار هائل خلّفه القصف الجوي وعمليات التوغل البري الإسرائيلي في مناطق مدينة غزة والشمال.

أحياء كاملة تضم مئات المباني وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية مدمرة كليًّا، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالطرق ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.





وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل لمدة 4 أيام، ثم مُددت يومين إضافيين، تتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.