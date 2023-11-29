مسؤول فلسطيني يبكي على الهواء بسبب تدمير منطقته في غزة (فيديو)

غالبت الدموع مسؤولًا فلسطينيًّا خلال حديث لكاميرا الجزيرة مباشر، وهو يروي ما كان عليه وضع المنطقة التي كان يقيم بها في قطاع غزة، وما آلت إليه جرّاء تدميرها بالكامل في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس لجنة حي الزهراء بشمال وادي غزة إن المدينة التي عُرفت في الماضي بشوارعها الواسعة وأبراجها الشهيرة تحولت إلى كومة أنقاض بين عشية وضحاها.

وأضاف والدموع تملأ عينيه أن الاحتلال قصف في أول الأمر 3 أبراج من المدينة، وطالب السكان بمغادرة باقي الأبراج في اليوم التالي.

وتابع أن إجمالي الأبراج المدمرة في المدينة التي كانت على مقربة من شواطئ البحر المتوسط بلغ 27 برجًا.

وقال رئيس لجنة الحي إن رئيس بلدية المدينة استُشهد هو وعائلته بأكملها في قصف للاحتلال، مضيفًا أنه لا يبكي على فقدانه بيته في المدينة بقدر ما يبكي على الحال الذي وصل إليه سكان الحي الذي قال إنهم يعرفون بعضهم بالاسم.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر على مدار 48 يومًا متصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الماضي، ولم تتوقف سوى لتهدئة مؤقتة دخلت يومها السادس.

وأسفرت الغارات عن 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلًا و4 آلاف امرأة، بينما لا يزال 7 آلاف آخرين في عداد المفقودين بينهم 4700 طفل وامرأة، وأكثر من 1.5 مليون نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.