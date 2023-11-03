استغاثة من مستشفى كمال عدوان في غزة بعد توقف بعض أقسامه لنقص الوقود (فيديو)

أعلن أحمد الكحلوت مدير مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، أنه سيتم إيقاف العمل بالمولد الرئيسي للمجمع وتشغيل المولد الفرعي عصر السبت.

وناشد الكحلوت، خلال مؤتمر صحفي لإدارة المستشفى، العالم الحر بالعمل الفوري اللازم لتشغيل أقسام المستشفى قبل فوات الأوان وتوقف الأقسام الحيوية المهمة عن العمل.

وأكد الكحلوت أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي خلف آلاف الشهداء، يهدد بكارثة إنسانية كبرى بسبب نقص الوقود.

وأوضح أن نقص الوقود سيضطر إدارة المستشفى لإيقاف العمل في عدد من الأقسام، لتوفير الطاقة للأقسام الأكثر أهمية، ما سيتسبب في وفاة عشرات الضحايا.

ودعا الكحلوت العالم الحر لإنقاذ الأطفال والنساء والمرضى، مؤكدا أن “التاريخ لن يرحم قتلة الأطفال”.