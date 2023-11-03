جيش الاحتلال يقر باستهداف سيارة إسعاف في قطاع غزة

أقر الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأن إحدى طائراته أصابت سيارة إسعاف في قطاع غزة.

وزعم الجيش أن مقاتلين تابعين لحركة “حماس” استخدموا سيارة الإسعاف لنقل مقاتلين والأسلحة بالقرب من موقعهم في منطقة القتال.

واستهدف الاحتلال، في وقت سابق الجمعة، سيارات إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 13 شخصًا وإصابة 26 آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن سيارات الإسعاف التي استهدفها الاحتلال على بوابة مجمع الشفاء كانت تحمل عددًا من الجرحى في طريقهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.