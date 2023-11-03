حسن نصر الله: كل الاحتمالات مفتوحة ومن يرغب في منع حرب إقليمية عليه وقف العدوان على غزة (فيديو)

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله إن كل “الاحتمالات مفتوحة” على الجبهة اللبنانية، مضيفًا أن منع قيام حرب إقليمية مرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح نصر الله، في أول خطاب له منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن من يتحكم بالتصعيد في الجبهة اللبنانية هو “سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان”.

ولم يستبعد الأمين العام لـ”حزب الله” اللجوء إلى خيارات أخرى في “أي وقت من الأوقات”، داعيًا إلى ضرورة الاستعداد “لكل الاحتمالات والخيارات”.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الأمين العام لـ”حزب الله”:

أقول للأمريكيين إنه من يريد منع قيام حرب إقليمية يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة.

قريبًا سنلتقي لنعلن الانتصار في غزة.

تحمل المسؤولية وصمودنا وصبرنا سيكون نتيجته النصر الأكيد.

يجب أن نعمل حتى تنتصر غزة وتنتصر المقاومة فيها.

المعركة هي معركة الصمود والصبر والتحمل وتراكم الإنجازات وإفشال العدو ومنعه من تحقيق أهدافه.

معركتنا لن تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية لكننا ننتصر بالنقاط.

التهديدات لم تغير من موقفنا شيئًا على الإطلاق.

قيل لنا منذ اليوم الأول إن الأساطيل الأمريكية جاءت من أجلكم إذا فكرتم بشن عمليات في الجنوب.

أقول للأمريكيين إن التهديد لا يجدي نفعًا وأساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام وأعددنا لها العدة.

كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نلجأ إليها في أي وقت من الأوقات.

يجب أن نكون جاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات والخيارات.

من يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان.

دخلنا المعركة بالفعل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

الجبهة في لبنان هي جبهة تضامن ومساندة لغزة وتتطور على ضوء الأحداث هناك وما تقضيه طبيعة الأحداث.

عملياتنا على الحدود تعبّر عن تضامنا مع غزة وشعبها ومقاومتها وتهدف إلى تخفيف الضغط عنهم.

عملياتنا تقول للعدو إنه سيرتكب أكبر حماقة في تاريخه ووجوده إذا اعتدى على لبنان.

العمليات في جبهة لبنان تردع العدو وتجعله يحسب خطواته إزاء لبنان ويخشى من تدهور الأمور.

جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي ونصف القدرات البحرية إلى الحدود مع لبنان ما خفف الضغط على غزة.

جبهة لبنان استطاعت أن تجعل ربع القوات الجوية الإسرائيلية ونحو نصف الدفاع الصاروخي موجه باتجاه لبنان.





كنا سابقًا نطالب بقطع النفط عن أمريكا وأصبحنا اليوم نطالب الدول العربية والإسلامية بقطع النفط والمواد الغذائية عن إسرائيل.

المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود في المنطقة الحدودية.

العدو بدأ بسحب قواته على الحدود من لبنان منذ معركة السابع من أكتوبر لأنه يريد استخدام كل قواته في غزة.

المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض منذ الثامن من أكتوبر معركة مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها في السابق.

المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود في المنطقة الحدودية.

ما يجري على الجبهة اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

ما يجري على الحدود اللبنانية مهم ومؤثر جدًا ولن يتم الاكتفاء به.

المقاومة الإسلامية في العراق بدأت تتحمل مسؤولياتها وأعلنت أنها قد تدخل مرحلة جديدة.

على الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفراء.

يجب أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية على وقف العدوان على غزة.

انتصار غزة هو انتصار لدول وشعوب المنطقة لا سيما دول الجوار ومصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية.

انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني والأسرى والضفة والقطاع والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

الهدف الأول الذي يجب العمل من أجله هو وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.

ما يجري في غزة معركة فاصلة وحاسمة وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق.

لبنان من أكثر الدول التي عانت من آثار وجود هذا الكيان المعتدي والغاصب.





أمريكا هي التي تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن وتمنع وقف إطلاق النار في غزة ويجب محاسبتها على جرائمها.

قرار المقاومة في العراق مهاجمة القواعد الأمريكية قرار حكيم لأن أمريكا هي التي تدير الحرب في غزة ويجب أن تدفع الثمن.

أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة في غزة وعلى شعبها وإسرائيل أداة تنفيذية لها.

غزة يتم سحقها منذ 30 يومًا أمام المجتمع الدولي ودول الغرب التي تتغنى بالقيم وحقوق الإنسان.

ما يجري في قطاع غزة يكشف ويؤكد الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الإسرائيلي الغاصب.

جيش العدو لا يتقن شيئًا غير ارتكاب المجازر.

العدو لم يستطع تقديم إنجاز عسكري واحد بعد شهر من المعركة في غزة.

ما يجري في قطاع غزة يكشف غباء الإسرائيلي وحماقته وعجزه لأن ما يقوم به هو قتل الأطفال والنساء في غزة.

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن هو وضع أهداف لا يمكنها تحقيقها مثل القضاء على “حماس” وعلى قوة “حزب الله”.

لم يستطع الإسرائيليون حتى الآن في أي وقت من استعادة أسراهم دون صفقات تبادل أسرى.

العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم “حماس” قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.

العدو هو من ارتكب المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين أثناء قيامه بمحاولة استعادة المستوطنات من المقاومين.

اتضح منذ الساعات الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” أن العدو كان ضائعًا وتائهًا.

إسرائيل طلبت أموالًا وأسلحة من الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لمعركة “طوفان الأقصى”.

منذ الأيام الأولى للمعركة طلبت حكومة العدو قدوم الأساطيل الأمريكية إلى البحرين المتوسط والأحمر من أجل الدعم العسكري.

عملية “طوفان الأقصى” أثبتت للإسرائيليين أنفسهم أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.

عملية “طوفان الأقصى” لها نتائج وتداعيات استراتيجية ووجودية وستترك آثارها على حاضر الكيان الإسرائيلي ومستقبله .

. ما حدث في السابع من أكتوبر أحدث زلزالًا أمنيًا وعسكريًا وسياسيًا ونفسيًا على مستوى الكيان الإسرائيلي.

إيران لا تمارس أي وصاية على حركات المقاومة وقيادتها وقراراتها.

قيادات المقاومة وأفرادها هم أصحاب القرارات الحقيقيون ويخدمون قضيتهم الأساسية.

سرية عملية “طوفان الأقصى” لم تغضب أي أحد في محور المقاومة.

معركة “طوفان الأقصى” بقرارها وتنفيذها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل ومن أجل فلسطين وقضاياها.

السرية المطلقة هي التي ضمنت نجاح عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر.

عملية “طوفان الأقصى” كان قرارها فلسطينيًا 100% وتنفيذها فلسطينيًا 100%.



