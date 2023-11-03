حسن نصر الله: كل الاحتمالات مفتوحة ومن يرغب في منع حرب إقليمية عليه وقف العدوان على غزة (فيديو)

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله إن كل “الاحتمالات مفتوحة” على الجبهة اللبنانية، مضيفًا أن منع قيام حرب إقليمية مرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح نصر الله، في أول خطاب له منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن من يتحكم بالتصعيد في الجبهة اللبنانية هو “سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان”.

ولم يستبعد الأمين العام لـ”حزب الله” اللجوء إلى خيارات أخرى في “أي وقت من الأوقات”، داعيًا إلى ضرورة الاستعداد “لكل الاحتمالات والخيارات”.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الأمين العام لـ”حزب الله”: