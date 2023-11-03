شاهد: اللحظات الأولى لقصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط 3 مستشفيات في القطاع، مخلفا العديد من الشهداء والجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي طال محيط 3 مستشفيات في قطاع غزة هي مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس (بمدينة غزة) والإندونيسي (شمالي القطاع).

وأشارت إلى أن القصف “خلف عددا (لم تحدده) من الشهداء والجرحى”.





وقال مدير المستشفى الإندونيسي إن القصف تسبب في سقوط 50 بين شهيد وجريح في استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر أن المستشفى لا يستطيع إجراء أي عملية جراحية نتيجة استهداف طواقمه الطبية ونقص عدد الأطباء.

وتابع “قبل يومين أوقفنا المولد المركزي للكهرباء بالمستشفى ونعمل الآن بالمولد الثانوي لنقص الوقود”.

وأشار إلى أن المستشفى يخشى على حياة 184 من مرضى الفشل الكلوي بعد توقف مولد الكهرباء المركزي بالمستشفى.





وفي وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات من الفلسطينيين بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أثناء نقل جرحى للمناطق الجنوبية تمهيدًا لنقلهم للعلاج في مصر.

ومنذ 28 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.