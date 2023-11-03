شاهد: جثامين عشرات الشهداء على الأرض بالمستشفى الإندونيسي في غزة

كشفت صور وصلت الجزيرة مباشر عن عشرات الجثث الملقاة على الأرض في المستشفى الإندونيسي في غزة.

والصور المنشورة هي جزء من حصيلة قصف الخميس فقط.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة للجزيرة مباشر أكثر من 70 شهيدا وصلوا إلى المستشفى اليوم (الخميس) بعضهم مجهولي الهوية.

وكانت وزارة الصحة في غزة حذرت من كارثة صحية وشيكة جراء توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وقرب توقف المولد الرئيس في مجمع الشفاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي “حربًا مدمّرة” على قطاع غزة، استشهد خلالها 9061، من بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة، وأصاب 32 ألفا، كما استشهد 134 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.