“شفنا ذل عمرنا ما شفناه”.. شهادات عمال فلسطينيين عائدين إلى غزة بعد احتجازهم في إسرائيل (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر وصول أول فوج من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين أفرجت عنهم إسرائيل قبل قليل، وكانوا محتجزين لديها منذ بدء عدوانها على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسمحت سلطات الاحتلال بدخول العمال إلى معبر كرم أبو سالم. وحسب شهادات بعض العائدين من العمال فإنهم لاقوا معاملة شديدة السوء فترة احتجازهم، وكانوا بالآلاف.

وقال أحد العمال: “شفنا ذل عمرنا ما شفناه طول عمرنا. الناس ماتت قدام عينينا. حسبنا الله ونعم الوكيل: مش حرام يصير فينا كدا يا ناس”.





وكان نحو 4 آلاف عامل من قطاع غزة يعملون لدى إسرائيل، واحتجزتهم منذ السابع من أكتوبر في سجن عوفر، ثم أفرجت عن عدد منهم وسلمتهم إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.