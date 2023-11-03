طالب مصر بفتح معبر رفح.. هنية: جيش الاحتلال يرد على ضربات المقاومة باستهداف مستشفيات غزة

ندد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات في قطاع غزة، وهي مجمع الشفاء الطبي والقدس والإندونيسي.

وقال هنية في بيان، اليوم الجمعة، “هذه المجازر هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية، وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية” في إشارة إلى الاستهداف المنظم للمستشفيات، الذي كان أحدثه اليوم باستهداف الجرحى والمصابين على مدخل مستشفى الشفاء، بالتزامن مع قصف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي.





وأضاف “هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال، بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت طائرات جيش الاحتلال مدخل مستشفى الشفاء في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.





وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة “استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب”.

وأكدت وزارة الصحة في غزة “ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة”.

في السياق، طالب هنية مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل، وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، تكريسًا لمسؤوليتها القومية تجاه أشقائهم في القطاع، وفقًا للبيان.

كما دعا هنية العالمين العربي والإسلامي لمواصلة التعبير عن غضبهم، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب.

من جهتها، وصفت حركة “حماس” في بيان ثان، قصف المستشفيات الثلاثة بـ”المجازر”، وحمّلت في بيانها الولايات المتحدة والعواصم الغربية التي تدعم إسرائيل المسؤولية الكاملة.

ومنذ 28 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.