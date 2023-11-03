عشرات الشهداء والجرحى بقصف لطائرات الاحتلال استهدف سيارات إسعاف عند بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات من الفلسطينيين بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أثناء نقل جرحى للمناطق الجنوبية تمهيدًا لنقلهم للعلاج في مصر.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف عند بوابة مستشفى الشفاء ضمن قافلة سيارات تنقل جرحى لمعبر رفح.

وأفاد مراسلنا بأن عددًا من الشهداء والجرحى سقطوا جراء استهداف إسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.





وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن الاستهداف تسبب بأضرار واسعة بسيارات إسعاف تنقل المصابين.

من جهته، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة “سقط شهداء وجرحى (لم يحدد عددهم) في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف كانت متجهة إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري”.

وأضاف أن قصفًا إسرائيليًا استهدف أيضًا سيارات إسعاف في موقعين آخرين في شارع الرشيد الساحلي كانت تقل جرحى إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري لنقلهم إلى مصر.





وتابع القدرة “الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم”.

وأوضح القدرة أن وزارة الصحة طالبت “الصليب الأحمر الدولي” بمرافقة قافلة الجرحى وحمايتها، لكن الاحتلال استهدفها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تحريك قافلة من سيارات الإسعاف محملة بعدد كبير من الجرحى للتوجه بهم إلى جنوب قطاع غزة.

ومنذ 28 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.