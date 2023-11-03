مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي التابعة لوكالة الأونروا في شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وتأوي المدرسة آلاف النازحين، الذين فروا منازلهم هربا من قصف الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة، عندما كان الآلاف من النازحين متواجدين بداخلها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من المجزرة، جثامين الشهداء وقد تحولت إلى أشلاء.





وتأتي المجزرة بعد بضع ساعات من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقافلة مركبات إسعاف تقل جرحى العدوان إلى معبر رفح، بالتزامن مع قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غربي غزة، ومحيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، قال توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، إن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.

وأضاف وايت: “أُصيب أكثر من خمسين من منشآتنا بسبب الحرب، بينها خمس استُهدفت بشكل مباشر. وأعتقد أنه في آخر إحصاء، مات 38 شخصًا في ملاجئنا”.

وكان وايت يتحدث عبر الفيديو أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اجتماع للاستماع إلى تقرير عن الوضع الإنساني في قطاع غزّة.