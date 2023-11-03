مستشفيات غزة تستقبل أطفالا مجهولي الهوية بعد استشهاد عائلاتهم (فيديو)

أصبح مشهد مفاجأة الكوادر الطبية في مستشفيات غزة بوصول أطفالهم أو أقاربهم من بين الضحايا أو الجرحى، مكررًا على مدار العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ27 على قطاع غزة.

كما لا تزال الحالات المجهولة الهوية من الأطفال ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم تتوافد إلى مختلف مستشفيات القطاع.

قامت الجزيرة مباشر بجولة في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، لرصد هذه الحالات التي تتزايد يومًا بعد يوم بالتزامن مع تكثيف الاحتلال لغاراته على القطاع.

وقال أحد الأطباء “العديد من كوادر المستشفى، استقبلوا أطفالهم وهم على رأس عملهم، وقاموا بعلاجهم”.

"أبويا جوه أشوفه".. انهيار مسعف فلسطيني عقب رؤية والده ضمن الشـ ـهـ ـداء الذين نُقلوا بعد قـ ـصـ ـف قوات الاحتلال الإسرائيلي مأوى للنازحين #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/EjpuTpKf9n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2023

وأضاف وهو يحمل طفلة حديثة الولادة “جاءتنا هذه الطفلة ولم نعرف هويتها، وبالبحث في سجل المواليد، وصلنا لأهلها، لكنهم للأسف تحت الأنقاض”، كما أشار إلى طفلة أخرى وقال إنه لا يعرف من أهلها فقط جاءتهم وحدها مغطاة بالأتربة وفي حالة اختناق.

وقال آخر مشيرة إلى طفلة “هي الناجية الوحيدة، لا أحد لها لا يزال حيًا، لا أب ولا عم ولا أخوة ولا أي حد”.