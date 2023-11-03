نتنياهو لحزب الله: لا تختبرونا فسوف تدفعون الثمن غاليا (فيديو)

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تهديده لحزب الله اللبناني بعدم التدخل في الحرب الدائرة ضد قطاع غزة، قائلا إن “الخطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله”.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده بالتزامن مع كلمة مباشرة لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله: “فيما يتعلق بالشمال، أكرر وأقول لعدونا: لا تختبرنا. الخطأ سيكلفك غاليا. الخطأ سيكلفك ثمنًا لا يمكنك حتى تخيله”.

وخلال المؤتمر الصحفي، جدد نتنياهو رفضه للوقف المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، أو السماح بدخول الوقود إلى القطاع.

وقال: “نواصل بكل قوتنا، ونرفض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل إطلاق سراح رهائننا”.

وأضاف: “عدونا سيفشل في تدمير دولة إسرائيل وسنقضي على حماس ونحقق أهدافنا”.

تابع: “إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، وتعارض تحويل الأموال إلى القطاع”.