“يا عمو رايحين على المقبرة؟”.. طفلة تسأل منقذيها بعد انتشالها من تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” لطفلة ظنت أنها توفيت رغم انتشال الأهالي لها من تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال منزلها.

وظهر عدد من أهالي المنطقة، وهم ينتشلون الطفلة وينقلونها إلى سيارة الإسعاف، وأثناء نقلهم للطفلة التي لم تصدق أنها ما تزال حيّة، سألتهم “عمو هل ستأخذونني إلى المقبرة؟”، ليجيبها أحدهم “لا يا عمو انتي عايشة، ما شاء الله عليكي زي القمر”.

كما ظهر المربع السكني الذي انتشلت منه الطفلة، مدمرًا بالكامل جراء الغارات الكثيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة.

"يا عمو رايحين على المقبرة".. طفلة ناجية من تحت الأنقاض تظن أنها فارقت الحياة!#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/9rzGQqj062 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

وبسبب الدمار الهائل وشح معدات الإنقاذ، يقوم رجال الإنقاذ والأهالي بإزالة الركام بأيديهم وبمعدات بدائية في محاولة للبحث عن أحياء، أو انتشال الجثامين ودفنهم في مقابر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المتواصل لليوم الـ27 على التوالي، مخلّفًا 9061 شهيدًا بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.