إسرائيل تستدعي سفير إسبانيا لـ”توبيخه” بعد تصريحات رئيس وزراء بلاده

استدعت إسرائيل السفير الإسباني لديها لتوبيخه بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لتوبيخه “بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني في نفس اليوم الذي قتل فيه إرهابيو حماس إسرائيليين في عاصمتنا القدس”.

ونفذت كتائب القسام عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.

وكان رئيس الوزراء الإسباني سانشيز أكد، الخميس، أن ما يحدث في غزة “غير مقبول”، وذلك بعد نحو أسبوع من انتقادات شبيهة لإسرائيل على خلفية حربها ضد قطاع غزة.

وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني: “مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

وبدأ الخلاف الدبلوماسي بين إسبانيا وإسرائيل، الخميس الماضي، عندما سافر سانشيز، إلى إسرائيل وفلسطين للقاء نظرائه.

وخلال زيارة إلى معبر رفح الحدودي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الجمعة الماضية، انتقد سانشيز رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثة إنسانية”، وحث إسرائيل على “احترام حياة المدنيين في غزة”.